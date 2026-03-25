DAX 22.653 -1,3%ESt50 5.581 -1,2%MSCI World 4.296 -0,3%Top 10 Crypto 9,1275 -0,3%Nas 21.930 +0,8%Bitcoin 60.126 -2,5%Euro 1,1535 -0,2%Öl 107,0 +3,7%Gold 4.439 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc.: Daimler Truck-Aktie erhält Neutral Goldman Sachs Group Inc.: Daimler Truck-Aktie erhält Neutral
Eckert und Ziegler: Operativ richtig stark Eckert und Ziegler: Operativ richtig stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Medios Aktie

Kaufen
Verkaufen
Medios Aktien-Sparplan
12,48 EUR -1,04 EUR -7,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 346,88 Mio. EUR

KGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1MMCC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1MMCC8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MEDOF

Warburg Research

Medios Buy

13:06 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
12,48 EUR -1,04 EUR -7,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Yannik Siering sah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung den Umsatz des Spezialpharma-Unternehmens über den Erwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) allerdings liege leicht unter dem Analystenkonsens. Stefan Bauerreis verfüge als neu ernannter Finanzchef über umfangreiche Erfahrung in börsennotierten Unternehmen wie etwa Stabilus./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,74 €		 Abst. Kursziel*:
46,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,33%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

13:06 Medios Buy Warburg Research
23.01.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Medios Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Medios Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Medios AG

dpa-afx Florierende Verkäufe Medios-Aktie verliert dennoch kräftig: 2025 deutlich mehr verdient Medios-Aktie verliert dennoch kräftig: 2025 deutlich mehr verdient
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX sackt mittags ab
StockXperts Medios: Mehr erhofft
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
EQS Group EQS-News: Medios erzielt zweistelliges Umsatzwachstum und verbessert die Profitabilität
EQS Group EQS-News: Stefan Bauerreis wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Medios AG
finanzen.net Ausblick: Medios zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach
EQS Group EQS-News: Medios achieves double-digit revenue growth and improves profitability
EQS Group EQS-News: Stefan Bauerreis becomes new Chief Financial Officer (CFO) of Medios AG
EQS Group EQS-News: Appointment of Falk Neukirch as Chief Financial Officer to expire on April 30, 2026
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Medios AG: Thomas Meier, Acquisition of 13,638 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer).
EQS Group EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, buy
EQS Group EQS-News: Medios AG enters market for medicinal cannabis
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Medios AG zu myNews hinzufügen