Medios: Kluger Schachzug stärkt das Renditepotenzial

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Medios-Aktie hat wieder kräftig Rückenwind bekommen. Ein Grund dafür dürfte die im Januar vermeldete Kooperation sein, die ideal in die Strategie passt.

Nach einem marktbedingten Absacker Mitte Januar ist die Aktie von Medios wieder auf dem Vormarsch. Das Hoch aus dem Vorjahr bei knapp 16 Euro wurde jüngst nach oben überschritten. Aktuell kämpft das Papier damit, diesen Ausbruch technisch noch zu bestätigen.

Neue Führung

Fundamental ist das Papier ohnehin sehr interessant. Denn die offene Flanke durch die bis spät in den Herbst ungelöste Nachfolgeregelung für CEO Matthias Gärtner ist seit 1. Februar endgültig geschlossen. Mit Thomas Meier übernimmt ein Manager, der bereits bei der Bachem Holding in der Schweiz gezeigt hat, wie Wachstum im Pharma-Geschäft generiert wird.

Margenstarke Bereiche im Fokus

Neben der neuen personellen Aufstellung zielt Medios strategisch noch stärker auf hochmargige Bereiche. Dazu gehört zum einen das internationale Geschäft, das seit der Ceban-Übernahme 2024 ein starkes Standbein ist. Bei den patientenindividuellen Therapien wiederum kommt die jüngst vermeldete Kooperation mit der niederländischen Bedrocan International B.V. ins Spiel. Bedrocan ist ein europaweit führendes Unternehmen bei der Herstellung von medizinischem Cannabis und bietet Medios damit neue Optionen für das besonders margenstarke Standbein.

Fazit

Die patientenindividuellen Therapien und das internationale Geschäft machen zusammen bislang zwar nur knapp ein Fünftel der Gesamterlöse aus, bieten aber starke bereinigte EBITDA-Margen von 18,2 und 22,0 Prozent. Der Ausbau dieser renditestarken Bereiche könnte sich schon 2026 positiv auf die Gesamtmarge im Konzern auswirken. Bei Umsätzen von mehr als 2 Mrd. Euro wäre ein überproportionales Ergebniswachstum möglich. Die Aktie dürfte demnach fundamental noch Potenzial besitzen und auch technisch könnte das Hoch aus 2024 bei rund 18 Euro wieder in Sichtweite kommen.

Bereits ein neues Mehrjahreshoch markiert hat die Aktie von Westwing nach erfreulichen Zahlen für 2025, die auch eine vielversprechende Basis für das laufende Jahr darstellen: zum Artikel

Ebenfalls sehr spannend sind die Aussichten von 2G Energy für 2026, denn das Unternehmen spürt einen Nachfrageschub gleich in mehreren Bereichen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Erstellung am 02.02.26 um 11:11 Uhr. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.322 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 31.01.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel