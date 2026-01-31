Novo Nordisk-Aktie schwächelt vor Bilanz: Rally oder Rückschlag voraus? UBS bestätigt Rating
Die Novo Nordisk-Aktie steht unmittelbar vor einer entscheidenden Woche: Quartalszahlen und Ausblick werden die Richtung für 2026 vorgeben.
Novo Nordisk-Aktie vor Bilanz auf rotem Terrain
Für Anleger steht eine Schicksalswoche bevor: Am 4. Februar 2026 präsentiert Novo Nordisk sowohl die finalen Quartalszahlen als auch den Ausblick für das Jahr 2026. Analysten sprechen laut Medienberichten von einer "Entscheidungswoche", die Klarheit über den weiteren Kurs der Aktie bringen soll. Hauptthemen sind die Auswirkungen steigenden Preisdrucks und der zunehmenden Konkurrenz durch Eli Lilly.
Analystenschätzungen zufolge dürfte der Gesamtumsatz im vierten Quartal bei rund 77 Milliarden Dänischen Kronen (DKK) liegen, nach 85,7 Milliarden DKK im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie wird im Schnitt auf etwa 5,9 DKK prognostiziert, verglichen mit 6,34 DKK im Vorjahr.
Die Aktie von Novo Nordisk bewegt sich hinsichtlich der schwächeren Erwartungen im Minus. Nach einem guten Jahresstart verlor die Novo Nordisk Aktie zuletzt rund 8,44 Prozent innerhalb einer Woche. Zum Wochenbeginn geht es für das Papier im NASDAQ-Nordic-Handel zeitweise um 0,69 Prozent abwärts auf 367,00 DKK.
UBS bestätigt Rating
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk laut dpa-AFX mit einem Kursziel von 390 Dänischen Kronen auf "Neutral" bestätigt. Analyst Matthew Weston rechnet damit, dass das Kombinationspräparat CagriSema in der Vergleichsstudie mit Mounjaro von Eli Lilly keine signifikant bessere Wirkung erzielt hat. Für eine statistisch relevante Überlegenheit wäre laut Weston ein etwa 2,5 Prozent höherer Gewichtsverlust erforderlich gewesen.
Wie es zur Wochenmitte nach dem Finanzbericht weitergeht, bleibt jedoch noch abzuwarten.
