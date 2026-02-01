S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Januar Belebung

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,4 von 51,8 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

February 02, 2026 10:11 ET (15:11 GMT)