DAX24.782 +1,0%Est506.002 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,22 -6,8%Nas23.564 +0,4%Bitcoin66.814 +2,9%Euro1,1793 -0,5%Öl65,94 -6,7%Gold4.606 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- US-Börsen drehen ins Plus -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
General Mills: Der 13/15- Punkte-Dividenden-Bunker für ein defensives Depot General Mills: Der 13/15- Punkte-Dividenden-Bunker für ein defensives Depot
SAP-Aktie wieder im Aufwind: Führungskräfte nutzen Kurssturz für Käufe nach Cloud-Dämpfer SAP-Aktie wieder im Aufwind: Führungskräfte nutzen Kurssturz für Käufe nach Cloud-Dämpfer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Januar Belebung

02.02.26 16:11 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,4 von 51,8 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wer­bung

https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 10:11 ET (15:11 GMT)