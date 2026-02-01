DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 -7,3%Nas23.638 +0,8%Bitcoin66.858 +3,0%Euro1,1797 -0,5%Öl66,03 -6,6%Gold4.670 -4,0%
ROUNDUP/Aktien New York: Indizes schütteln Anfangsschwäche ab

02.02.26 17:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.637,9 PKT 176,1 PKT 0,75%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag nach leichten Auftaktverlusten klar ins Plus gedreht. Für einen moderat positiven Impuls sorgten Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie. Gefragt waren vor allem Technologieaktien, wogegen der Ausblick des Unterhaltungsriesen Walt Disney auf ein negatives Echo stieß.

Wer­bung

Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,93 Prozent höher bei 49.345 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,47 Prozent auf 6.972 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,72 Prozent auf 25.735 Punkte.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Januar merklich verbessert, wie der überraschend deutliche Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM auf einen Wert oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten belegt.

Im Dow zählten der Netzwerk-Ausrüster Cisco und das IT-Urgestein IBM am Montag mit Gewinnen von je fast drei Prozent zu den besten Werten. Im Nasdaq 100 reihten sich Seagate Technology sowie die Chiphersteller AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Intel mit Kursaufschlägen von vier bis fünf Prozent weit vorne ein.

Wer­bung

Oracle (Oracle)-Titel zogen um 1,7 Prozent an. Damit unternahmen sie nach einem monatelangen Abwärtstrend einen weiteren Stabilisierungsversuch. Der Software- und Datenbank-Anbieter will sich im laufenden Jahr 45 bis 50 Milliarden US-Dollar Kapital beschaffen, um das Cloud-Geschäft anzukurbeln.

Die von US-Präsident Donald Trump angestrebte strategische Reserve für Seltene Erden gab der Branche Auftrieb. So verteuerten sich die Anteilsscheine von USA Rare Earth (USA Rare Earth A) und Critical Metals um 7,4 beziehungsweise 4,1 Prozent.

Dagegen belastete die Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise deutlich. Das bekamen auch die zuletzt recht gut gelaufenen Aktien der Branchengrößen ConocoPhillips, Exxon Mobil (ExxonMobil) und Chevron mit Kursverlusten von 1,2 bis 1,5 Prozent zu spüren.

Wer­bung

Für Walt Disney ging es am Dow-Ende um 4,4 Prozent nach unten. Das Unternehmen litt im vergangenen Quartal unter hohen Werbeausgaben für Kinofilme. Dass der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie etwas besser ausfiel als von Experten erwartet, beeindruckte die Anleger ebenso wenig wie der gestiegene Umsatz und der bestätigte Ausblick für ein besseres zweites Geschäftshalbjahr.

Derweil zeichnet sich in der jahrelangen Suche von Disney nach einer geeigneten Nachfolge für den Noch-Konzernchef Bob Iger eine Entscheidung ab. So dürfte der Verwaltungsrat laut Kreisen schon bald Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren. Das Gremium könnte schon in den kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen./gl/nas

