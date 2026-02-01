Besser als erwartet

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Januar beschleunigt.

Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,6 (Vormonat: 47,9). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,4 prognostiziert.

Wer­bung Wer­bung

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 57,1 (Vormonat: 47,7), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,1 (Vormonat: 44,9).

Der Index für die Produktion nahm zu auf 55,9 (Vormonat: 51,0), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 59,0 (Vormonat: 58,5) auswies.

DJG/DJN/mus/mgo

DOW JONES