Stärker als erwartet

Euroraum-BIP im vierten Quartal: Wirtschaft verzeichnet Wachstum

30.01.26 11:10 Uhr
Wirtschaft in der Eurozone wächst: BIP steigt im 4. Quartal | finanzen.net

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist im vierten Quartal 2025 etwas stärker als erwartet gewesen.

Wie Eurostat mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent und lag um 1,3 Prozent (drittes Quartal: 1,4) über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich 0,2 Prozent Quartalswachstum und eine Jahreswachstumsrate von 1,2 Prozent prognostiziert. Ursache waren unerwartet hohe Wachstumsraten in Deutschland, Italien und Spanien.

DJG/hab/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com