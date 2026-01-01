DAX24.474 +0,7%Est505.922 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1913 -0,5%Öl69,94 -1,3%Gold5.047 -6,2%
Erstmals seit Beginn 2025

Starkes viertes Quartal: Deutsches Bruttoinlandsprodukt wächst

30.01.26 10:10 Uhr
Deutsches BIP im vierten Quartal: Wirtschaft zeigt Wachstum | finanzen.net

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 erstmals seit Jahresbeginn wieder gewachsen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Das war etwas höher als die von Destatis am 15. Januar abgegebenen informellen Schätzung von 0,2 Prozent, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten.

DJG/hab/sha

DOW JONES

