DAX24.562 -1,1%Est505.953 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.460 -1,4%Euro1,1954 ±-0,0%Öl69,72 +1,4%Gold5.503 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien letztlich in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht
Euroraum-Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn stark verbessert Euroraum-Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn stark verbessert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stärker als erwartet

Euroraum-Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn stark verbessert

29.01.26 11:21 Uhr
Sprunghafter Anstieg: Stimmung in der Eurozone zeigt positive Trendwende | finanzen.net

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar stärker aufgehellt als erwartet.

Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 99,4 Punkte von revidiert 97,2 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Indexanstieg auf 97,0 Zähler gerechnet. Basis war ein vorläufiger Dezember-Wert von 96,7 gewesen. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator erhöhte sich auf 99,2 Punkte von 97,3 im Vormonat.

Wer­bung

Der deutliche Anstieg war auf ein höheres Vertrauen in fast allen Sektoren zurückzuführen - Industrie, Dienstleistungen, Einzelhandel und bei den Verbrauchern -, nur im Baugewerbe war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Auch länderübergreifend war die Verbesserung breit angelegt, wobei sich die Stimmung in den sechs größten EU-Volkswirtschaften deutlich verbesserte: Frankreich (plus 5,8), Deutschland (plus 3,0), Polen (plus 2,9), Niederlande (plus 2,3), Spanien (plus 1,7) und Italien (plus 1,3).

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 6,8 Punkte von minus 8,5 im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf minus 8,1 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 12,4 Punkte von minus 13,2 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Wer­bung

Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

DJG/apo/hab

DOW JONES

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com, vetkit / Shutterstock.com