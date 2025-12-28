ROUNDUP 3: SAP enttäuscht mit holprigen Abschlüssen - Aktie sackt zweistellig ab

(neu: Kurs, Aussagen aus Pressekonferenz)

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) kann seine Anleger mit einer angepeilten Beschleunigung des Umsatzwachstums nicht über die Enttäuschung um die aktuelle Lage hinwegtrösten. Gegen Ende des vergangenen Jahres konnten die Walldorfer nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschließen wie erhofft. Auch 2026 wird das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. Um die Anleger bei Laune zu halten, steckt das DAX-Schwergewicht über zwei Jahre bis zu zehn Milliarden Euro in Aktienrückkäufe. Die Aktie verlor jedoch kräftig.

Wer­bung Wer­bung

Das Papier sackte am Mittag als klares Dax-Schlusslicht um rund 16 Prozent auf 165 Euro ab und markierte den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Die Aktie hat ohnehin einen schweren Stand. Investoren haben sich in den vergangenen Monaten vielfach von Softwarewerten abgewandt; sie fürchten Konkurrenz und ein schwierigeres Umfeld im Zuge des rasanten Wachstums von KI-Anwendungen. Der Aktienkurs von SAP hat vom Rekordhoch vor knapp einem Jahr mehr als 40 Prozent eingebüßt.

Nach Aussage von SAP-Chef Christian Klein ziehen Investoren derzeit auch Geld aus den Softwareanbietern ab, um es in Werte zu stecken, die sich im Ausbau von KI-Kapazitäten und der Chipherstellung engagieren. Für diesen sind in der Tech-Branche hunderte Milliarden verplant, vor allem in den USA. Obwohl unklar ist, ob sich die Investitionen rentieren, hat etwa der Aktienkurs von KI-Chipriese NVIDIA auf Sicht von zwölf Monaten um die Hälfte und die vom Chipausrüster ASML um 80 Prozent zugelegt. Klein zeigte sich jedoch überzeugt, dass am Ende viel Wertschöpfung über die mit den Chips genutzte Software erwirtschaftet werden wird.

JPMorgan-Analyst Toby Ogg wertete zwar die SAP-Aussichten für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) im neuen Jahr als überraschend hoch. Der Vertragsbestand in der Cloud enttäusche aber, und die Cloud-Umsatzprognose für 2026 liege leicht unter der Markterwartung. Jefferies-Experte Charles Brennan verwies zudem auf eine gesunkene Kundenzufriedenheit, die das Unternehmen an schlechteren Noten durch Kunden mit fest installierter Software festmachte.

Wer­bung Wer­bung

Trotz der aktuell trüben Aussichten setzt SAP-Chef Klein - wie in der Mittelfristplanung versprochen - beim Umsatz auf weitere Beschleunigung sowie eine Ausweitung der Profitabilität. "SAP Business AI ist zu einem wichtigen Wachstumstreiber geworden und bereits in zwei Drittel unserer Cloud-Vertragsabschlüsse im vierten Quartal enthalten", sagte der Manager, der sich von der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI - englisch "AI") künftig ebenfalls viel verspricht.

Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll 2026 währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz allein um 23 bis 25 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Nordbadener wollen zudem das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 14 bis 18 Prozent steigern, wenn Wechselkursschwankungen ausgeklammert werden. Damit würde die Marge weiter anziehen. Mit den Zielen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Wer­bung Wer­bung

Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten (Current Cloud Backlog - CCB) dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr. Schon 2025 hatte der Bestand an vertraglich zugesicherten Zahlungen nicht mehr so rasant angezogen wie zuvor. Finanzchef Dominik Asam sagte, der Rückgang der Wachstumsrate werde allerdings nicht so deutlich ausfallen wie zuletzt.

Mit einem Anstieg des kurzfristigen Vertragsbestands in der Cloud von währungsbereinigt 25 Prozent verfehlte SAP im vergangenen Jahr seine eigene Erwartung um einen Prozentpunkt. Anleger sind empfindlich, wenn es um diese Kennzahl geht - ist sie doch bei den Aboverträgen die Basis für den künftigen gebuchten Umsatz.

Im vierten Quartal seien einige große Deals in der Vertriebspipeline gewesen, die wegen ihrer Komplexität länger in der Umsetzung bräuchten und daher auch erst später einen Großteil der Umsätze erzeugten, sagte Asam. Zudem seien einige abgeschlossene öffentliche Verträge nicht in den Vertragsbestand eingeflossen.Grund sind spezielle Kündigungsregeln für manche dieser Verträge. Grundsätzlich profitiere SAP aber weiter von guter Nachfrage - auch, weil Kunden angesichts der geopolitischen Lage mehr und mehr auf Datensouveränität setzten.

Das Unternehmen kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 10 Milliarden Euro über zwei Jahre an. SAP kauft regelmäßig Aktien für das eigene aktienbasierte Vergütungssystem der Mitarbeitenden zurück - das dürften nach SAP-Angaben pro Jahr 1,5 bis 2 Milliarden sein. Der Rest geht an die Aktionäre. Aktienrückkäufe sind bei großen Investoren beliebt, weil sie unter anderem den Gewinnanteil je verbleibendem Papier erhöhen. Allerdings gibt es auch Kritik, dass das Geld für Investitionen fehlt und nur der Kurspflege dient.

2025 stieg der Erlös des Konzerns dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware insgesamt um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro, der schwache Dollar bremste dabei erheblich und kostete beim Umsatzanstieg drei Prozentpunkte. Das bereinigte operative Ergebnis legte unter anderem wegen Einsparungen durch einen großen Personalumbau um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas besser aus als von Experten geschätzt.

Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Im Vorjahr hatten Stellenstreichungen mit Milliardenkosten belastet. Diesmal legte SAP 174 Millionen Euro für einen alten Rechtsstreit in den USA mit Teradata zurück. Dabei geht es unter anderem um kartellrechtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit der SAP-Datenbanktechnik Hana./men/nas/jha/