SAP Aktie
Marktkap. 222,64 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Zahlen mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern, schrieb er am Donnerstag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
187,72 €
|Abst. Kursziel*:
70,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
186,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,14%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
281,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|08:26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK