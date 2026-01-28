DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,34 -2,6%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1976 +0,2%Öl 69,34 +0,9%Gold 5.543 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten
Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
186,98 EUR -10,58 EUR -5,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 222,64 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Goldman Sachs Group Inc.

SAP SE Buy

08:26 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
186,98 EUR -10,58 EUR -5,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Zahlen mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern, schrieb er am Donnerstag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
187,72 €		 Abst. Kursziel*:
70,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
186,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,14%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
281,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Software-Riese mit Zahlen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: SAP will Wachstum beschleunigen - Holprige Abschlüsse belasten Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: SAP nach Zahlen erneut unter Druck - Cloud-Bestand enttäuscht
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Dow Jones SAP stellt beschleunigtes Wachstum in Aussicht
Dow Jones SAP will bis Ende 2027 Aktien für bis zu 10 Mrd Euro zurückkaufen
dpa-afx SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienrückkauf
finanzen.net Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Trader-Interview mit Sascha Gebhard: SAP, Nemetschek, Atoss Softw., GFT Technologies, LEG Immobilien
VentureBeat How SAP Cloud ERP enabled Western Sugar’s move to AI-driven automation
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Morgan Stanley and SAP SE
Zacks Top Research Reports for Walmart, Morgan Stanley & SAP
Benzinga Syngenta Adopts SAP AI Solutions To Boost Farming Efficiency
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
VentureBeat How KPMG is redefining the future of SAP consulting on a global scale
EQS Group EQS-AFR: SAP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Benzinga How Is The Market Feeling About SAP SE?
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen