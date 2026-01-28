Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 62,81 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe von einer starken Geschäftsentwicklung im Bereich Vermögensverwaltung profitiert, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe das Management die Kosten unter Kontrolle gehalten und Kreditausfälle seinen durch Entlastungen positiv beeinflusst worden. Die Entwicklung im Schlussviertel 2025 sowie der Ausblick seien konsistent mit den Aussagen während des Kapitalmarkttages und lägen nahe an den Konsensschätzungen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
32,32 €
|Abst. Kursziel*:
17,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
32,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,68%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
