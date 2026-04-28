Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Airbus-Aktie fester: Gewinneinbruch zum Jahresstart - Ziele für 2026 bestätigt
Deutsche Bank Aktie

26,62 EUR -0,66 EUR -2,42 %
STU
31,02 USD -0,89 USD -2,79 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 51,6 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

10:01 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Deutsche Bank AG
26,62 EUR -0,66 EUR -2,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe im ersten Quartal ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch in ihrer Schnelleinschätzung. Sie hob mit den Kreditausfallrückstellungen und der Kernkapitalquote (CET1) aber auch negative Aspekte hervor./rob/tih7ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,48 €		 Abst. Kursziel*:
32,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,48%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

10:41 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
10:26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
10:26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
09:01 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

dpa-afx Geschäft eingeknickt DWS-Aktie stabil: Iran-Krieg erwischt Fondstochter der Deutschen Bank DWS-Aktie stabil: Iran-Krieg erwischt Fondstochter der Deutschen Bank
finanzen.net Jefferies & Company Inc. verleiht Deutsche Bank-Aktie Hold in jüngster Analyse
dpa-afx Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen
finanzen.net Deutsche Bank-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie: Hold-Bewertung durch Warburg Research
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Bank überrascht mit Gewinnsprung - Aktie sackt ab
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen
Zacks Deutsche Bank (DB) to Report Q1 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Deutsche Bank: US Crypto Adoption Rebounds, But Bitcoin&#39;s Path To $120,000 Remains Uncertain
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Benzinga Deutsche Bank Bags $100 Million Betting Against Software Debt
