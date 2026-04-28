NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe im ersten Quartal ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch in ihrer Schnelleinschätzung. Sie hob mit den Kreditausfallrückstellungen und der Kernkapitalquote (CET1) aber auch negative Aspekte hervor./rob/tih7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,48 €
|Abst. Kursziel*:
32,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,48%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
