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Symbol AMD

Bernstein Research

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

15:11 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
445,20 EUR 6,55 EUR 1,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 525 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst David Dai begründete das höhere Kursziel mit dem sich vollziehenden Übergang von Chatbot-basierter zu auf Agenten spezialisierter Künstlicher Intelligenz. Die Investitionsvolumina für Prozessoren dürften sich in einem Basisszenario von 2025 bis 2030 versechsfachen, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. AMD und Intel dürften von einer starken Nachfrage nach Servern im Zusammenhang mit KI profitieren./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 507,29		 Abst. Kursziel*:
18,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 517,67		 Abst. Kursziel aktuell:
15,90%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 494,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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