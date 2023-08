Top Krypto-Plugins für ChatGPT: Ein Überblick

ChatGPT Plugins

Innerhalb der Sphäre der künstlichen Intelligenz stellt die Entwicklung von Plugins einen bedeutsamen Schritt dar. Diese Zusatzmodule oder Erweiterungen schaffen eine Plattform zur Optimierung und Bereicherung der Basiskapazitäten des ChatGPT-Modells. Doch welche sind die besten Plugins für Krypto?

Was sind ChatGPT-Plugins?

ChatGPT-Plugins sind fokussierte Werkzeuge, die die Kapazitäten von ChatGPT erweitern. Diese Module können als Schnittstellen für das umfassende Sprachmodell angesehen werden, welche die Interaktion mit externen Ressourcen und Daten ermöglichen. Seit dem Start im März 2023 ist die Anzahl der zugänglichen Plugins auf über 700 angestiegen, wie StartupHub.AI in einem Online-Beitrag berichtet. Die Anzahl der verfügbaren Plugins wächst stetig, wobei OpenAI einen eigenen Plugin-Store entwickelt hat, über den die Nutzer die gewünschten Erweiterungen bequem herunterladen können.

Die Plugins ermöglichen Internetzugang, Unterstützung beim Codieren, das Entschlüsseln von Links und PDFs, das Zusammenfassen von Videos, das Bearbeiten von Lebensläufen und mehr. Umfassende Sprachmodelle wie GPT-4 profitieren von diesen Plugins, da sie Herausforderungen wie fehlerhafte und aus dem Kontext gelöste Informationen adressieren, so StartupHub.AI weiter.

Um ChatGPT-Plugins zu nutzen, ist die kostenpflichtige ChatGPT Plus Version erforderlich. Diese ist für etwa 20 US-Dollar pro Monat erhältlich. Nach dem Erwerb kann der Benutzer in die ChatGPT-Einstellungen navigieren und "Plugins" unter "Beta features" aktivieren. Sobald die Funktion aktiviert ist, ist der Zugriff auf den Plugin-Store möglich, wo hunderte verschiedene ChatGPT-Plugins zur Auswahl und Aktivierung bereitstehen. Es ist jedoch zu beachten, dass nur maximal 3 Plugins gleichzeitig aktiviert werden können.

Übersicht der ChatGPT-Plugin Kategorien

Die öffentlich verfügbaren ChatGPT-Plugins lassen sich in verschiedene Klassen einteilen. Diese Einteilung unterstützt das Verständnis der Vielzahl von Anwendungen und Services, die durch diese Ergänzungen ermöglicht werden. Nachfolgend sind einige interessante Beispiele:

Reisen: Das Expedia ChatGPT-Plugin ermöglicht es Benutzern, Reisen durch aufeinanderfolgende Anfragen zu planen. Es unterstützt bei der Organisation des Traumurlaubs, der Kostenaufstellung, der Auswahl an Resorts und der Identifizierung lokaler Aktivitäten, wie KDnuggets in einem Online-Beitrag berichtet.

Shoppen: Das Instacart-Plugin, ein Zusatz zu ChatGPT, erleichtert beispielsweise den Einkauf von Lebensmitteln, die mit rezeptgebundenen Dialogen verknüpft sind, und ermöglicht die Lieferung nach Hause, so KDnuggets weiter.

Business: Diese Plugin-Kategorie hilft Unternehmen bei spezifischen Bedürfnissen, etwa bei der Datenanalyse oder der Kommunikation mit Kunden.

Finanzen: Diese Erweiterungen assistieren Benutzern bei finanziellen Aufgaben, wie dem Tracking von Aktien oder der Budgetierung.

Krypto: Diese wachsende Kategorie umfasst Tools, die auf Kryptowährungen und ähnliche Technologien fokussieren, einschließlich dem Tracking von Kryptowährungskursen oder der Analyse von Protokollen.

Das DeFiLlama ChatGPT-Plugin

Das erste Plugin für ChatGPT im Bereich Krypto lautet DeFiLlama. Dieses Plugin wurde entwickelt, um sowohl aktuelle als auch vergangene Informationen von digitalen Finanzprotokollen und Blockchain-Technologien zu sammeln und zu untersuchen. Die Funktionen des Plugins sind vielfältig: Es kann beispielsweise den gesamten in einer Kryptowährung eingeschlossenen Wert (Total Value Locked, TVL) abfragen, Einnahmen aus DeFi-Protokollen (Decentralized Finance) anzeigen oder die Wachstumsrate analysieren. Insgesamt ist es ein nützliches Werkzeug, das es ermöglicht, verschiedene Daten im Bereich der Kryptowährungen auf umfassende Weise zu analysieren, wie BTC-Echo in einem Beitrag berichtet.

Doch das DeFiLlama ChatGPT-Plugin bietet mehrere interessante Funktionen für die Analyse von DeFi-Protokollen. Zum einen ermöglicht es das Abrufen einer Liste der DeFi-Protokolle, die den stärksten Anstieg oder den größten Verlust an Total Value Locked verzeichnen, wodurch die Top-Gewinner und -Verlierer aufgezeigt werden können. Darüber hinaus bietet das Plugin die Option, historische TVL-Daten für spezifische Protokolle zu ermitteln und zu analysieren, so BTC-Echo weiter. Auf diese Weise kann ein tiefergehendes Verständnis für die Performance eines Protokolls über die Zeit gewonnen werden. Abschließend erlaubt das Plugin auch das Abrufen der von einem Protokoll generierten Gebühren und Einnahmen, was weitere Einblicke in die wirtschaftlichen Aspekte des jeweiligen Protokolls ermöglicht.

Crypto Market News-Plugin

Crypto Market News ist ein spezialisiertes Werkzeug, das für ChatGPT entwickelt wurde, mit dem Ziel, Informationen über Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen. Es zielt darauf ab, diejenigen, die Interesse an den Entwicklungen des Kryptowährungsmarkts haben, kontinuierlich zu informieren. Das Plugin ist sorgfältig in drei Hauptfunktionen gegliedert, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Kryptowährungen abdecken, wie blogmojo.de in einem Online-Artikel berichtet:

Ermittlung von Kryptowährungs-IDs: Diese Funktion hilft dabei, die eindeutigen Kennungen oder IDs von Kryptowährungen zu finden. Diese IDs sind wichtig, wenn man spezifische Informationen einer bestimmten Kryptowährung abrufen möchte.

Abfrage von Kryptowährungspreisen: Diese Funktion bietet die Möglichkeit, den aktuellen Marktpreis von Kryptowährungen zu ermitteln. Hierzu ist die Angabe der spezifischen ID der Kryptowährung erforderlich, für die Preisinformationen gewünscht sind.

Abrufen von Krypto-Nachrichten (getCryptoNews): Diese Funktion ermöglicht den Zugang zu den neuesten Nachrichten und Entwicklungen im Kryptowährungsbereich.

Das CCData.io-Plugin

Das CCData.io-Plugin ist ein Werkzeug, das konzipiert wurde, um sowohl Echtzeit- als auch historische Informationen über verschiedene Kryptowährungen bereitzustellen, wie Makeuseof.de in einem Beitrag erwähnt. Es steht unter der Verwaltung von CCData, einer Online-Plattform, die im Jahr 2014 gegründet wurde. Ihr Hauptziel war es, Institutionen mit aussagekräftigen Daten über digitale Vermögenswerte zu versorgen.

Mit dem Einsatz dieses Plugins ist der Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen möglich. Dazu gehören die Preise von Kryptowährungen, ihre Marktkapitalisierung sowie das Handelsvolumen. Darüber hinaus erlaubt es die Verfolgung der Leistung verschiedener Kryptowährungen und bietet die Möglichkeit, Markttrends zu analysieren, so Makeusof.de weiter. Zusätzlich zu diesen Funktionen bietet das CCData.io-Plugin auch aktuelle Informationen über die neuesten Entwicklungen im Blockchain-Bereich. Hierzu zählen beispielsweise Initial Coin Offerings (ICOs) und andere relevante Projekte.

Signal Plus-Plugin

Signal Plus stellt eine umfassende Plattform dar, die den Teilnehmern den Zugang zum Optionshandel für digitale Vermögenswerte ermöglicht. Als integratives ChatGPT-Plugin bietet es eine Reihe von Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse von professionellen Händlern, Institutionen und Krypto-Fonds zugeschnitten sind, wie Makeuseof.de berichtet.

Zu den Hauptmerkmalen gehören die Bereitstellung von Echtzeit-Analysen für Risiko sowie Gewinn und Verlust. Diese Analysen werden durch zusätzliche Informationen wie Volatilitätsdaten und die Bewertung von unterschiedlichen Risikoszenarien ergänzt, um eine fundierte Grundlage für Investitionsentscheidungen zu bieten, so Makeuseof.de weiter. Darüber hinaus dient das Plugin als Informationsquelle für eine Vielzahl von Aspekten im Krypto-Markt. Es liefert Einsichten in aktuelle Trends, einschließlich Daten zu Futures und Optionen, Informationen über DeFi-Protokolle, Liquidationsstatistiken, Details zu NFT-Projekten, Blockchain-Gasgebühren und vieles mehr.

