AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 745,59 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 700 auf 730 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chipkonzern angehoben, denn das Ergebnis je Aktie könne 2028 den Wert von 30 Dollar erreichen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die am "AI Day" von AMD vorgestellten Details und Erläuterungen zu seiner CPU-Roadmap, seinem Marktanteil und dem Gesamtmarktpotenzial./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 730,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 503,07
|Abst. Kursziel*:
45,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 488,29
|Abst. Kursziel aktuell:
49,50%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 557,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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