DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 61,72 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüßen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,20 €
|Abst. Kursziel*:
6,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,37%
|
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
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|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.