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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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54,86 EUR -0,40 EUR -0,72 %
STU
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 61,72 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

Deutsche Bank AG

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

05.08.26
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
54,86 EUR -0,40 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüßen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,20 €		 Abst. Kursziel*:
6,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,37%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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