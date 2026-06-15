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RBC Capital Markets

Amazon Outperform

11:41 Uhr
Amazon Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Amazon habe jüngst Walmart als weltweit umsatzstärksten Einzelhändler abgelöst, schrieb Brad Erickson in einer Sektorstudie am Dienstag. Im ersten Halbjahr 2025 habe sich der Aktienkurs schwergetan, teilweise wegen Sorgen vor Einfuhrzöllen und Handelskriegen. In Zeiten zunehmender Inflation dürften sich Amazon und Walmart gut schlagen, denn ihre geschäftlichen Ergebnisse seien defensiver Natur./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 246,02		 Abst. Kursziel*:
30,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 248,12		 Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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