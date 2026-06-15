Amazon Aktie
Marktkap. 2,22 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Amazon habe jüngst Walmart als weltweit umsatzstärksten Einzelhändler abgelöst, schrieb Brad Erickson in einer Sektorstudie am Dienstag. Im ersten Halbjahr 2025 habe sich der Aktienkurs schwergetan, teilweise wegen Sorgen vor Einfuhrzöllen und Handelskriegen. In Zeiten zunehmender Inflation dürften sich Amazon und Walmart gut schlagen, denn ihre geschäftlichen Ergebnisse seien defensiver Natur./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Outperform
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 246,02
|Abst. Kursziel*:
30,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 248,12
|Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 318,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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