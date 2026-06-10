DAX 25.041 +0,6%ESt50 6.273 +0,7%MSCI World 4.866 +0,1%Top 10 Crypto 8,5160 +1,4%Nas 26.684 +3,1%Bitcoin 57.322 +0,2%Euro 1,1612 +0,2%Öl 81,09 -2,7%Gold 4.345 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000-Punkte-Marke -- NEL-CEO kündigt Rücktritt an -- PUMA, DroneShield, GM, Lockheed Martin, ViaSat, Iridium und EchoStar, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fielmann Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fielmann Aktien-Sparplan
44,30 EUR -0,45 EUR -1,01 %
STU
finanzen.net zero
Fielmann jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,83 Mrd. EUR

KGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577220

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005772206

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FLMNF

DZ BANK

Fielmann Kaufen

11:56 Uhr
Fielmann Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
44,30 EUR -0,45 EUR -1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fielmann von 54 auf 52 Euro gesenk, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für die Kosten des Ausbaus des Filialnetzes leicht. Die Expansion des Filialnetzes und die höhere Verfu?gbarkeit von Sehtests seien wichtige Treiber. Dank der Bestpreisgarantie du?rfte die Optikerkette im Umfeld knapper Verbraucherbudgets weitere Marktanteile gewinnen. Hochpersonalisierte Produkte schu?tzten vor dem Risiko der Umgehung durch KI-Agenten./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Kaufen

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
44,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
44,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

11:56 Fielmann Kaufen DZ BANK
10.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Fielmann Add Baader Bank
07.05.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Fielmann Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Fielmann AG

finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer
TraderFox Stocks in Action: Adidas, Schaeffler, Fielmann, TKMS und Heidelberger Druck.
dpa-afx Fielmann-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank Research startet Aktie mit Buy-Rating
StockXperts Fielmann: Ende der Durststrecke?
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.06.26
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer
EQS Group EQS-News: Fielmann Group reports record FY2025 results, expands market shares and guides 5% to 7% sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Fielmann Group with Q3 results on track to reach FY2025 guidance, 9M/2025 Adj. EBITDA margin in Europe reaches 24.8%
EQS Group Fielmann Group supports medical study by University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) on innovative eyecare
EQS Group ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group
EQS Group EQS-News: Fielmann Group AG to be uplisted into MDAX index
RSS Feed
Fielmann AG zu myNews hinzufügen