Fielmann Aktie
Marktkap. 3,83 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fielmann von 54 auf 52 Euro gesenk, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für die Kosten des Ausbaus des Filialnetzes leicht. Die Expansion des Filialnetzes und die höhere Verfu?gbarkeit von Sehtests seien wichtige Treiber. Dank der Bestpreisgarantie du?rfte die Optikerkette im Umfeld knapper Verbraucherbudgets weitere Marktanteile gewinnen. Hochpersonalisierte Produkte schu?tzten vor dem Risiko der Umgehung durch KI-Agenten./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Kaufen
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
44,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
44,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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