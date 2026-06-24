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Symbol FLMNF

Deutsche Bank AG

Fielmann Buy

11:56 Uhr
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
43,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Wie üblich dürfte die Optikerkette bereits auf der Hauptversammlung Anfang Juli Eckdaten präsentieren, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Dank anhaltender operativen Effizienz und eines moderaten Rückenwindes unterhalb der operativen Ebene dürfte der Gewinn je Aktie etwas stärker gestiegen sein als der Umsatz und das operative Ergebnis./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Buy

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,25 €		 Abst. Kursziel*:
45,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,50%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

11:56 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
10.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Fielmann Add Baader Bank
07.05.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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