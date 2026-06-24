Fielmann Aktie
Marktkap. 3,66 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Wie üblich dürfte die Optikerkette bereits auf der Hauptversammlung Anfang Juli Eckdaten präsentieren, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Dank anhaltender operativen Effizienz und eines moderaten Rückenwindes unterhalb der operativen Ebene dürfte der Gewinn je Aktie etwas stärker gestiegen sein als der Umsatz und das operative Ergebnis./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Buy
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,25 €
|Abst. Kursziel*:
45,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,50%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fielmann AG
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|Deutsche Bank AG
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