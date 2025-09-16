DAX 23.643 +1,2%ESt50 5.439 +1,3%Top 10 Crypto 16,38 +0,3%Dow 46.018 +0,6%Nas 22.261 -0,3%Bitcoin 98.989 +0,5%Euro 1,1835 +0,1%Öl 67,89 +0,0%Gold 3.666 +0,2%
Fielmann Aktie

Marktkap. 4,5 Mrd. EUR

KGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN 577220

ISIN DE0005772206

Symbol FLMNF

Warburg Research

Fielmann Hold

11:36 Uhr
Fielmann Hold
Fielmann AG
Fielmann AG
52,00 EUR -0,30 EUR -0,57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ziele der Optikerkette bis 2030 seien äußerst ambitioniert, und die konkreten Schritte zur Erreichung der Prognose gestalteten sich bisher eher vage, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Hold

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,40 €		 Abst. Kursziel*:
4,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,77%
Analyst Name:
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

