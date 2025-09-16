Fielmann Aktie
Marktkap. 4,5 Mrd. EURKGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ziele der Optikerkette bis 2030 seien äußerst ambitioniert, und die konkreten Schritte zur Erreichung der Prognose gestalteten sich bisher eher vage, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Hold
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,40 €
|Abst. Kursziel*:
4,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,77%
|
Analyst Name:
Thilo Kleibauer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
