Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün -- Bank of Japan erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, FedEx im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie weiter stark: Neue Analysten-Euphorie nach positiver Bilanz Micron Technology-Aktie weiter stark: Neue Analysten-Euphorie nach positiver Bilanz
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX bewegt sich nahe der Nulllinie Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX bewegt sich nahe der Nulllinie
FedEx Aktie

FedEx Aktien-Sparplan
240,55 EUR -1,05 EUR -0,43 %
STU
287,18 USD +4,94 USD +1,75 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 56,87 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Barclays Capital

FedEx Overweight

09:16 Uhr
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
240,55 EUR -1,05 EUR -0,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die FedEx-Aktie dürfte ihre jüngsten Kursgewinne fortsetzen, da der Logistikkonzern ein unerwartet gutes Quartal verzeichnet und die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben habe, schrieb Brandon Oglenski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der planmäßigen Ausgliederung des Frachtgeschäfts und der bis ins Kalenderjahr 2026 andauernden Netzwerk-Konsolidierung sieht er in der Aktie erhebliches langfristiges Wertpotenzial./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 287,12		 Abst. Kursziel*:
25,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 287,18		 Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name:
Brandon Oglenski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 301,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

09:16 FedEx Overweight Barclays Capital
13.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

dpa-afx Optimistischer FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Abend freundlich
finanzen.net Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag höher
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 5 Jahren verdient
WH SelfInvest NFP-Daten schüren Volatilität: Signal für Fed, DAX & Wall Street, Bitcoin & Gold?
WH SelfInvest Fed sorgt für Spaltung: Dow auf Rekord, Nasdaq unter Druck – Marktausblick für DAX, BTC & Aktien
finanzen.net S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Benzinga Nike, FedEx And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Rivian, Nike, Trump Media, FedEx And BlackBerry: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Compared to Estimates, FedEx (FDX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks FedEx (FDX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Business Times FedEx posts higher quarterly results, raises low end of full-year profit forecast
MarketWatch FedEx calls for more profit this year as this key business turns around
Benzinga FedEx Delivers Q2 Earnings Beat, Shares Move Higher After Hours
Benzinga How To Earn $500 A Month From FedEx Stock Ahead Of Q2 Earnings
