FedEx Aktie
Marktkap. 56,87 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die FedEx-Aktie dürfte ihre jüngsten Kursgewinne fortsetzen, da der Logistikkonzern ein unerwartet gutes Quartal verzeichnet und die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben habe, schrieb Brandon Oglenski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der planmäßigen Ausgliederung des Frachtgeschäfts und der bis ins Kalenderjahr 2026 andauernden Netzwerk-Konsolidierung sieht er in der Aktie erhebliches langfristiges Wertpotenzial./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Overweight
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 287,12
|Abst. Kursziel*:
25,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 287,18
|Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
|
Analyst Name:
Brandon Oglenski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 301,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
