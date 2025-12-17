DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.702 +0,4%MSCI World 4.350 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 +3,3%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.524 +1,7%Euro 1,1719 -0,2%Öl 59,84 -1,4%Gold 4.325 -0,3%
Top News
Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke
Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten
RATIONAL Aktie

658,50 EUR +35,00 EUR +5,61 %
STU
Marktkap. 7,28 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

UBS AG

RATIONAL Buy

10:21 Uhr
RATIONAL Buy
RATIONAL AG
658,50 EUR 35,00 EUR 5,61%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben. Nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis des Großküchenausstatters inzwischen verbessert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde. Calvet hob deshalb seine Prognosen für Umsatz und Gewinn (EPS) bis zum Jahr 2029 an./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu RATIONAL AG

10:21 RATIONAL Buy UBS AG
08.12.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
05.12.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
28.11.25 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

dpa-afx Nach schwachem Jahr Analysten-Kommentar treibt RATIONAL-Aktie an Analysten-Kommentar treibt RATIONAL-Aktie an
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Verkauf von Aktien in 1.850 Teilausführungen
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start fester
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
