RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach dem Kapitalmarkttag in Wittenheim (Frankreich) mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Die Präsentation der iVario-Produktreihe, die an dem neuen Produktionsstandort hergestellt werde, sei überzeugend gewesen, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Neutral
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
750,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
613,50 €
|Abst. Kursziel*:
22,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
621,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
770,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|11:36
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|09:11
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|11.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
