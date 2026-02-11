Carl Zeiss Meditec Aktie
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Hightech-Unternehmens zum ersten Geschäftsquartal habe der Gewinnwarnung vom Januar entsprochen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
27,22 €
|Abst. Kursziel*:
72,67%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
27,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,55%
|
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
