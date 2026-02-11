DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5320 -0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.563 +0,3%Euro 1,1873 +0,0%Öl 69,60 +0,0%Gold 5.061 -0,5%
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Hightech-Unternehmens zum ersten Geschäftsquartal habe der Gewinnwarnung vom Januar entsprochen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
27,22 €		 Abst. Kursziel*:
72,67%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
27,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,55%
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:36 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

dpa-afx Sparprogramm geplant Carl Zeiss Meditec-Aktie: Rote Zahlen zum Jahresstart Carl Zeiss Meditec-Aktie: Rote Zahlen zum Jahresstart
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec mit schwachem Jahresstart 2025/26
dpa-afx Carl Zeiss Meditec mit Details zu Quartalszahlen - Prognose im Fokus
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag schwächer
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit stabiler Tendenz
EQS Group EQS-HV: Carl Zeiss Meditec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.03.2026 in Jena mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
