Inditex Aktie
Marktkap. 164,17 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe die Markterwartungen zum Jahresauftakt knapp übertroffen und zudem einen starken Start ins zweite Quartal hingelegt, auch wenn letzterer von positiven Kalendereffekten begünstigt worden sei, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,28 €
|Abst. Kursziel*:
12,16%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
55,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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