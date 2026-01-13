DAX24.555 -0,2%Est505.963 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,3%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.366 -4,3%Euro1,1794 -0,1%Öl68,74 -0,3%Gold4.893 -1,4%
AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal

05.02.26 11:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
730,00 EUR 59,00 EUR 8,79%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Kursreaktionen auf die Quartalszahlen von RATIONAL haben die Papiere des Großküchenausstatters am Donnerstag aus ihrer Seitwärtsspanne befreit. An der MDAX-Spitze gewannen die Titel zuletzt 9,2 Prozent auf 726 Euro und hatten davor mit 772 Euro den höchsten Stand seit Mai 2025 erreicht.

Rational überzeugte den Markt mit einem starken Schlussquartal. Die Markterwartungen für 2026 dürften daher anziehen, hieß es von Goldman Sachs.

Charttechnisch hellt sich mit dem Kurssprung das Bild für Rational deutlich auf. Die Aktien ließen die 21-, die 50- und die noch stärker beachtete 200-Tage-Linie hinter sich, welche den kurz-, mittel- und längerfristigen Trend beschreiben./ajx/jha/

