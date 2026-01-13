AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Kursreaktionen auf die Quartalszahlen von RATIONAL haben die Papiere des Großküchenausstatters am Donnerstag aus ihrer Seitwärtsspanne befreit. An der MDAX-Spitze gewannen die Titel zuletzt 9,2 Prozent auf 726 Euro und hatten davor mit 772 Euro den höchsten Stand seit Mai 2025 erreicht.
Rational überzeugte den Markt mit einem starken Schlussquartal. Die Markterwartungen für 2026 dürften daher anziehen, hieß es von Goldman Sachs.
Charttechnisch hellt sich mit dem Kurssprung das Bild für Rational deutlich auf. Die Aktien ließen die 21-, die 50- und die noch stärker beachtete 200-Tage-Linie hinter sich, welche den kurz-, mittel- und längerfristigen Trend beschreiben./ajx/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent