RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,76 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational vor den Anfang Februar erwarteten vorläufigen Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 715 auf 785 Euro angehoben. Er erwarte, dass der Großküchenausstatter ein moderates Umsatzwachstum ausweisen werde, während das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum vierten Quartal 2024 wohl stabil geblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und auch wenn das Schlussviertel 2025 durch die US-Dollar-Abwertung und Zölle negativ beeinflusst worden sein dürfte, sollten die Jahresziele erreicht werden und den Erwartungen der Kapitalmärkte entsprechen. Da die Bewertung der Aktie dennoch auf einem Zehnjahrestief angekommen sei, habe er das Papier hochgestuft./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
785,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
686,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
690,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,77%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
783,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|09:11
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|08.12.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG