VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Erster staatlicher Stablecoin geht im US-Bundesstaat Wyoming an den Start
RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
690,00 EUR +9,50 EUR +1,40 %
STU
Marktkap. 7,76 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Warburg Research

RATIONAL Buy

09:11 Uhr
RATIONAL Buy
RATIONAL AG
690,00 EUR 9,50 EUR 1,40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational vor den Anfang Februar erwarteten vorläufigen Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 715 auf 785 Euro angehoben. Er erwarte, dass der Großküchenausstatter ein moderates Umsatzwachstum ausweisen werde, während das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum vierten Quartal 2024 wohl stabil geblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und auch wenn das Schlussviertel 2025 durch die US-Dollar-Abwertung und Zölle negativ beeinflusst worden sein dürfte, sollten die Jahresziele erreicht werden und den Erwartungen der Kapitalmärkte entsprechen. Da die Bewertung der Aktie dennoch auf einem Zehnjahrestief angekommen sei, habe er das Papier hochgestuft./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
785,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
686,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
690,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,77%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
783,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

09:11 RATIONAL Buy Warburg Research
21.01.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.01.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

