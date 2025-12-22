RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,54 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften vor allem die deutliche positive Überraschung beim operativen Ergebnis goutieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Allerdings blieben sie gespannt auf den Ausblick für 2026 Mitte März./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
785,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
733,50 €
|Abst. Kursziel*:
7,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
742,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,80%
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
792,33 €
