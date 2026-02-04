DAX 24.410 -0,8%ESt50 5.923 -0,8%MSCI World 4.451 -1,2%Top 10 Crypto 9,0415 -7,5%Nas 22.534 -1,6%Bitcoin 58.053 -6,4%Euro 1,1805 +0,0%Öl 67,81 -1,7%Gold 4.851 -2,3%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

88,00 EUR +5,00 EUR +6,02 %
STU
79,36 CHF +4,15 CHF +5,52 %
BRX
Marktkap. 42,07 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

15:11 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange (LSE)
88,00 EUR 5,00 EUR 6,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal der Tochter Tradeweb unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag. Er glaubt, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
134,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
76,86 £		 Abst. Kursziel*:
74,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

15:11 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
02.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
29.01.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net "Software-Mageddon" Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf bei Softwaretiteln wegen KI-Sorgen Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf bei Softwaretiteln wegen KI-Sorgen
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 fällt nachmittags
dpa-afx LSE-Aktie gewinnt stark - Deutsche Börse zieht mit nach oben
finanzen.net Verluste in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt mittags nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
finanzen.net Börse Europa in Grün: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
