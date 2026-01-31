DAX 24.447 -0,4%ESt50 5.908 -0,7%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8475 -1,1%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.772 -0,2%Euro 1,1857 +0,1%Öl 66,26 -6,3%Gold 4.633 -4,8%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

94,50 EUR -0,50 EUR -0,53 %
STU
85,44 CHF -0,12 CHF -0,13 %
BRX
Marktkap. 47,59 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Barclays Capital

London Stock Exchange (LSE) Overweight

09:26 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange (LSE)
94,50 EUR -0,50 EUR -0,53%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12500 auf 12000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson veröffentlichte am Montag die "Top 5" der Fragen, mit dem die Anleger aus seiner Sicht in den Geschäftsbericht der Londoner gehen. An erster Stelle nennt er die Frage, ob anlässlich der Jahresbilanz ein frisches Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht wird. Sein Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien passte Sanderson an jüngste Handelsvolumina und Währungsbewegungen an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
94,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

