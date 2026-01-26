DAX 24.582 +1,1%ESt50 5.959 +1,1%MSCI World 4.530 -0,4%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.568 -0,5%Bitcoin 69.705 -1,4%Euro 1,1890 -0,7%Öl 70,71 -0,2%Gold 5.048 -6,2%
VINCI Aktie

VINCI Aktien-Sparplan
121,45 EUR +0,10 EUR +0,08 %
STU
111,12 CHF +1,43 CHF +1,30 %
BRX
Marktkap. 66,99 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Barclays Capital

VINCI Overweight

15:51 Uhr
VINCI Overweight
VINCI
121,45 EUR 0,10 EUR 0,08%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 136 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Frankreich gebe es "Licht am Ende des Budget-Tunnels", schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf den Plan, den Immobilienmarkt anzuschieben. Er ließ dies in seine Schätzungen für den Infrastrukturkonzern Vinci einfließen und nannte mit Saint Gobain und Rockwool auch überzeugende Profiteure im Baustoffbereich./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Overweight

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
121,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
121,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

15:51 VINCI Overweight Barclays Capital
26.01.26 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

