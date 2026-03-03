DAX 24.043 +1,1%ESt50 5.842 +1,2%MSCI World 4.459 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.955 +3,6%Euro 1,1634 +0,2%Öl 82,21 +0,3%Gold 5.167 +1,5%
ASML NV Aktie

1.202,00 EUR +32,60 EUR +2,79 %
STU
1.080,00 CHF +40,00 CHF +3,85 %
SWX
Marktkap. 466,51 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

13:36 Uhr
ASML NV Buy
ASML NV
1.202,00 EUR 32,60 EUR 2,79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies nannte am Dienstagnachmittag sechs Punkte, die er in de Telefonkonferenz mit dem Technik-Chef des Chipausrüsters am 9. März ansprechen will. Unter anderem soll es um das erwartete Tempo in der Adaption von High-NA-EUV-Lithografiesystemen in der Halbleiterbranche gehen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.201,00 €		 Abst. Kursziel*:
24,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.202,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,79%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.478,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

03.03.26 ASML NV Buy UBS AG
25.02.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
02.02.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

dpa-afx Chipwerte im Fokus Aktien von AIXTRON, Infineon & Co legen zu: Erholung mit ASM International als Antreiber Aktien von AIXTRON, Infineon & Co legen zu: Erholung mit ASM International als Antreiber
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Plus
finanzen.net ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt weit in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50-Anleger ergreifen letztendlich die Flucht
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Abgaben
Benzinga ASML Moves Beyond EUV As AI Chip Arms Race Heats Up
Zacks ASML (ASML) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
MotleyFool Why ASML Stock Was Down Today
MotleyFool Where Will ASML Be in 5 Years?
Zacks Brokers Suggest Investing in ASML (ASML): Read This Before Placing a Bet
Zacks LRCX vs. ASML: Which Semiconductor Equipment Giant Is the Better Buy?
Zacks ASML (ASML) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Business Times ASML unveils EUV light source advance that could yield 50% more chips by 2030 
