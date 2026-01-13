DAX 25.443 +0,1%ESt50 6.049 +0,3%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.557 -0,3%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,92 -0,8%Gold 4.635 +1,0%
ASML NV Aktie

1.097,60 EUR +7,20 EUR +0,66 %
STU
1.097,40 EUR -4,20 EUR -0,38 %
GVIE
Marktkap. 421,09 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Barclays Capital

ASML NV Equal Weight

09:21 Uhr
ASML NV Equal Weight
ASML NV
1.097,60 EUR 7,20 EUR 0,66%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 960 Euro auf "Equal Weight" belassen. Simon Coles zog am Mittwoch Rückschlüsse für Halbleiterausrüster aus einer positiven Erstbewertung des koreanischen Chipriesen SK Hynix. Dieser sei ein Technologieführer mit begrenzten Kapazitäten. Für ASML sei die deshalb notwendige Expansion der Koreaner in dieser Phase besonders vorteilhaft./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
960,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
1.093,80 €		 Abst. Kursziel*:
-12,23%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.097,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,54%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.101,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:21 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
08:26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
08.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

