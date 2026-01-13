ASML NV Aktie
Marktkap. 421,09 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 960 Euro auf "Equal Weight" belassen. Simon Coles zog am Mittwoch Rückschlüsse für Halbleiterausrüster aus einer positiven Erstbewertung des koreanischen Chipriesen SK Hynix. Dieser sei ein Technologieführer mit begrenzten Kapazitäten. Für ASML sei die deshalb notwendige Expansion der Koreaner in dieser Phase besonders vorteilhaft./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
960,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
1.093,80 €
|Abst. Kursziel*:
-12,23%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
1.097,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,54%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.101,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:21
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|08:26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|09:21
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|08:26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|08:26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|09:21
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research