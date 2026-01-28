ASML NV Aktie
Marktkap. 471,94 Mrd. EURKGV 37,25
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der vorherigen Kursrally sei die erste Kursreaktion auf den starken Auftragseingang des Chipausrüsters regelrecht lahm gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im Zuge der recht unspektakulären Telefonkonferenz mit Analysten hätten dann sogar Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Einfluss derart immenser Auftragseingänge auf den Gewinn sei allerdings, gerade ab 2027, enorm, so Sanders. Die "unstillbare Nachfrage" durch KI-Infrastruktur sorge weiterhin für positive Überraschungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.238,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.233,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,63%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.465,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13:26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
