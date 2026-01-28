Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

13:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der vorherigen Kursrally sei die erste Kursreaktion auf den starken Auftragseingang des Chipausrüsters regelrecht lahm gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im Zuge der recht unspektakulären Telefonkonferenz mit Analysten hätten dann sogar Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Einfluss derart immenser Auftragseingänge auf den Gewinn sei allerdings, gerade ab 2027, enorm, so Sanders. Die "unstillbare Nachfrage" durch KI-Infrastruktur sorge weiterhin für positive Überraschungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML