ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
1.277,60 EUR +5,00 EUR +0,39 %
STU
1.161,67 CHF +15,34 CHF +1,34 %
BRX
Marktkap. 484,19 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

08:41 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.277,60 EUR 5,00 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Outperform" belassen. In Medien kolportierte leistungsfähigere Litografiemaschinen hätten starke Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Niederländer, schrieb David Dai am Mittwoch. Mit einem höheren Ausstoß der mit stärkerem Licht ausgestatteten Anlagen dürfte auch deren Preis steigen. Gleichzeitig legten die Kosten nicht im gleichen Ausmaß zu. Die neue Technik dürfte Anlagen mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) ablösen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.263,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.277,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,23%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.478,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:41 ASML NV Outperform Bernstein Research
02.02.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ASML NV Buy UBS AG
29.01.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
Zacks LRCX vs. ASML: Which Semiconductor Equipment Giant Is the Better Buy?
Zacks ASML (ASML) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Business Times ASML unveils EUV light source advance that could yield 50% more chips by 2030 
Benzinga If You Invested $100 In ASML Holding Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks ASML Holding N.V. (ASML) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
MotleyFool Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than ASML Holding 1 Year From Now
Zacks The Zacks Analyst Blog NVIDIA, Taiwan, ASML and Applied Materials
MotleyFool Could Buying ASML Stock Today Set You Up for Life?
