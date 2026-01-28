ASML NV Aktie
Marktkap. 471,94 Mrd. EURKGV 37,25
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen des Chipindustrieausrüsters habe er seine Ergebnisschätzungen je Aktie für 2027/28 angehoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer Einschätzung vom Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe womöglich Luft nach oben. Angesichts der beschleunigten Auftragsentwicklung verbesserten sich die Geschäftsaussichten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.233,60 €
|Abst. Kursziel*:
21,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.200,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,94%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.478,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
