ASML NV Aktie

1.180,00 EUR +4,40 EUR +0,37 %
STU
1.081,42 CHF -12,76 CHF -1,17 %
BRX
Marktkap. 456,67 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 960 auf 1200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach dem enorm starken Jahresstart der europäischen Halbleiterbranche, befeuert von KI-Fantasie, schaute sich Analyst Simon Coles am Sonntag mehr als 20 mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung an. KI stecke wenig überraschend hinter den meisten positiven Varianten. Coles favorisiert in der Branche TSMC, Samsung, SK Hynix, ASM International und Aixtron./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
1.200,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
1.166,60 €		 Abst. Kursziel*:
2,86%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.180,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.227,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

