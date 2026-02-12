Siltronic Aktie
Marktkap. 1,74 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern stehe vor einem weiteren Jahr der Herausforderungen, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen und Wettbewerber hätten bereits deutlich darauf hingewiesen, dass 2026 ein weiteres schwieriges Jahr für Siliziumwafer werden würde. Der Ausblick von Siltronic sei aber deutlich vorsichtiger ausgefallen als erwartet./rob/err/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Neutral
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
50,65 €
|Abst. Kursziel*:
-5,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
50,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,19%
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|10:46
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:46
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|10:46
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG