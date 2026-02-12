DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
Siltronic Aktie

50,10 EUR -0,60 EUR -1,18 %
STU
Marktkap. 1,74 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

UBS AG

Siltronic Neutral

10:46 Uhr
Siltronic Neutral
Siltronic AG
50,10 EUR -0,60 EUR -1,18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern stehe vor einem weiteren Jahr der Herausforderungen, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen und Wettbewerber hätten bereits deutlich darauf hingewiesen, dass 2026 ein weiteres schwieriges Jahr für Siliziumwafer werden würde. Der Ausblick von Siltronic sei aber deutlich vorsichtiger ausgefallen als erwartet./rob/err/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,65 €		 Abst. Kursziel*:
-5,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
50,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,19%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

10:46 Siltronic Neutral UBS AG
12.02.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 Siltronic Halten DZ BANK
03.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

StockXperts Siltronic: Party ist abgesagt Siltronic: Party ist abgesagt
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Start leichter
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag schwächer
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter
EQS Group EQS-News: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt
dpa-afx Siltronic-Aktie rutscht ab: Halbleiter-Konzern erwartet sinkenden Umsatz 2026
Dow Jones Siltronic sieht EBIT 2026 deutlich unter Vorjahr
EQS Group EQS-News: Siltronic releases its guidance for financial year 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic releases its guidance for financial year 2026
EQS Group EQS-News: Siltronic AG with preliminary financial figures: Targets for 2025 achieved despite challenging conditions
EQS Group EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
