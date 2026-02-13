DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
193,62 EUR +0,88 EUR +0,46 %
STU
176,44 CHF -0,15 CHF -0,09 %
BRX
Marktkap. 151,89 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Bernstein Research

Airbus SE Outperform

08:51 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
193,62 EUR 0,88 EUR 0,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas Harned sieht keine großen Risiken mehr, was die anstehenden Jahreszahlen betrifft. 2026 seien die von Analysten angenommenen Auslieferungen für den Flugzeugbauer aber eine Herausforderung, schrieb er am Montag. Er selbst kürzte seine Annahme von ehemals 900 auf 865 Jets, während der Konsens bei 910 liege./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
234,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
192,28 €		 Abst. Kursziel*:
21,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
193,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,86%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

