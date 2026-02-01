Darum zeigt sich der Euro leicht erholt
17.02.26 20:58 Uhr
Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel Verluste zum Dollar wieder wettgemacht.
Die Erholung des Euro ging einher mit steigenden Kursen an den Aktienbörsen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich auf 1,1845 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Währungsgeschäft mit 1,1805 Dollar auf den tiefsten Stand seit einer Woche gefallen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1826 (Montag: 1,1855) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8455 (0,8435) Euro gekostet.
FRANKFURT (dpa-AFX)
