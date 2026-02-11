DAX 25.188 +1,3%ESt50 6.073 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6810 +1,6%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.295 +1,6%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 5.061 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart
Alte Skandale, neue Verluste: Wie Netflix-Dokus Aktienkurse drücken Alte Skandale, neue Verluste: Wie Netflix-Dokus Aktienkurse drücken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
191,40 EUR +3,10 EUR +1,65 %
STU
191,24 EUR +3,98 EUR +2,13 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 151,26 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

UBS AG

Airbus SE Buy

12:31 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
191,40 EUR 3,10 EUR 1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine etwas reduzierten Gewinnprognosen (EPS) für den Flugzeugbauer, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
190,84 €		 Abst. Kursziel*:
17,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
191,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,55%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

12:31 Airbus Buy UBS AG
06.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Airbus Buy UBS AG
02.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktienanalyse UBS AG gibt Airbus SE-Aktie Buy UBS AG gibt Airbus SE-Aktie Buy
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE gewinnt am Donnerstagmittag
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Benzinga Airbus Taps TotalEnergies For Clean Firm Power Starting 2027
BBC The Chinese planemaker taking on Boeing and Airbus
Business Times AirAsia nears deal for 100 Airbus A220 jets in expansion push
Business Times New Airbus commercial CEO signals production focus, backs bigger A220
Business Times Airbus CEO warns of new risks after ‘significant’ trade damage
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen