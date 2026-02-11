Airbus Aktie
Marktkap. 151,26 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine etwas reduzierten Gewinnprognosen (EPS) für den Flugzeugbauer, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
190,84 €
|Abst. Kursziel*:
17,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
191,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,55%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
230,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:31
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
