UBS AG

Airbus SE Buy

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine etwas reduzierten Gewinnprognosen (EPS) für den Flugzeugbauer, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

