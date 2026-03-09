DAX 23.915 +2,2%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2115 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.844 +3,2%Euro 1,1650 +0,2%Öl 90,82 +1,2%Gold 5.184 +0,8%
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Airbus Aktie

178,90 EUR +5,38 EUR +3,10 %
STU
162,56 CHF +3,88 CHF +2,45 %
BRX
Marktkap. 138,16 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:01 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
178,90 EUR 5,38 EUR 3,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Februar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Er sei weiterhin der Ansicht, dass die Auslieferungsquote seit Jahresbeginn hinter den Erwartungen der Investoren zurückblieben ist, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe die Unternehmensleitung wiederholt angedeutet, dass die Triebwerkslieferungen wahrscheinlich für einen Großteil des Jahres 2026 einen Gegenwind darstellen werden. Dies dürfte die kurzfristige Stimmung den Aktien gegenüber trüben./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
175,56 €		 Abst. Kursziel*:
28,16%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
178,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,77%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

