Auftrag erhalten

Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten.

Werte in diesem Artikel

Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.

Wer­bung Wer­bung

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent im Plus bei 170,60 Euro.

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires