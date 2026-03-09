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Airbus-Aktie steigt: Bestellung für A350F-Frachtmaschinen erhalten

16.03.26 17:01 Uhr
Airbus-Aktie legt zu: Auftrag über A350F-Frachtmaschinen erhalten | finanzen.net

Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.

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Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent im Plus bei 170,60 Euro.

DJG/mgo/cln

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DatumRatingAnalyst
11:31Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
10.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:31Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
10.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
09.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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