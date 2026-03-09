Airbus-Aktie steigt: Bestellung für A350F-Frachtmaschinen erhalten
Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten.
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Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent im Plus bei 170,60 Euro.
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
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