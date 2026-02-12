DAX 25.058 -0,9%ESt50 6.061 -0,7%MSCI World 4.538 -0,1%Top 10 Crypto 8,6415 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,25 +1,3%Gold 4.990 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Börse am Donnerstag: DAX mit negativen Vorzeichen - Rücksetzer nach kräftigem Anstieg Börse am Donnerstag: DAX mit negativen Vorzeichen - Rücksetzer nach kräftigem Anstieg
Vertiv Holdings: Heiße Chips bringen eiskalte Gewinne! Vertiv überrollt die Börse mit 252 % Auftrags-Explosion! Vertiv Holdings: Heiße Chips bringen eiskalte Gewinne! Vertiv überrollt die Börse mit 252 % Auftrags-Explosion!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
186,74 EUR -13,46 EUR -6,72 %
STU
186,28 EUR -14,87 EUR -7,39 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 155,11 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

08:46 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
186,74 EUR -13,46 EUR -6,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses trotz des Lageraufbaus positiv gewesen sei, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
201,15 €		 Abst. Kursziel*:
6,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
186,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:01 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:26 Airbus Outperform Bernstein Research
09:01 Airbus Overweight Barclays Capital
08:56 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Viertes Quartal Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
dpa-afx ROUNDUP 2: Airbus erwartet Rekordjahr und knappe Triebwerke - Aktie sackt ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'
finanzen.net Ausblick: Airbus SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
finanzen.net Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
Financial Times Airbus says engine shortages are holding back ramp-up plans
Business Times Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results
Business Times Airbus wins major order for A350 widebody jets from Air Canada
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Benzinga Airbus Taps TotalEnergies For Clean Firm Power Starting 2027
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen