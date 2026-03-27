Symrise Aktie
Marktkap. 10,12 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte über ein schwaches erstes Quartal 2026 berichten, schrieb Alex Sloane in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Denn bereits mit den Jahreszahlen am 4. März habe Symrise einen Rückgang des organischen Umsatzwachstums im niedrigen einstelligen Prozentbereich angekündigt. Einige Investorenerwartungen erschienen indes optimistischer. Sie spiegelten zuversichtlichere Aussagen der Konkurrenz sowie die Einschätzung wider, dass die Unternehmensziele sich als konservativ erweisen und Spielraum für eine Erhöhung haben könnten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
72,84 €
|Abst. Kursziel*:
11,20%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
72,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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