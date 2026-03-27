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Barclays Capital

Symrise Equal Weight

08:36 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte über ein schwaches erstes Quartal 2026 berichten, schrieb Alex Sloane in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Denn bereits mit den Jahreszahlen am 4. März habe Symrise einen Rückgang des organischen Umsatzwachstums im niedrigen einstelligen Prozentbereich angekündigt. Einige Investorenerwartungen erschienen indes optimistischer. Sie spiegelten zuversichtlichere Aussagen der Konkurrenz sowie die Einschätzung wider, dass die Unternehmensziele sich als konservativ erweisen und Spielraum für eine Erhöhung haben könnten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
72,84 €		 Abst. Kursziel*:
11,20%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
72,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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