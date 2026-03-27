Barclays Capital

Symrise Equal Weight

08:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte über ein schwaches erstes Quartal 2026 berichten, schrieb Alex Sloane in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Denn bereits mit den Jahreszahlen am 4. März habe Symrise einen Rückgang des organischen Umsatzwachstums im niedrigen einstelligen Prozentbereich angekündigt. Einige Investorenerwartungen erschienen indes optimistischer. Sie spiegelten zuversichtlichere Aussagen der Konkurrenz sowie die Einschätzung wider, dass die Unternehmensziele sich als konservativ erweisen und Spielraum für eine Erhöhung haben könnten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise