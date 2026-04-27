Symrise Aktie
Marktkap. 10,31 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das stärker als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen basiere auf einem starken Monat März, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
75,84 €
|Abst. Kursziel*:
6,80%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
75,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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