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Barclays Capital

Symrise Equal Weight

17:06 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das stärker als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen basiere auf einem starken Monat März, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
75,84 €		 Abst. Kursziel*:
6,80%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
75,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
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