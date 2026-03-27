Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

09:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 28 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Halbleitergeschäfts nehme Fahrt auf, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Jenaer bekämen zudem mehr strategische Optionen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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