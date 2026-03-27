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WKN A2NB60

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Symbol JNPKF

Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

09:16 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 28 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Halbleitergeschäfts nehme Fahrt auf, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Jenaer bekämen zudem mehr strategische Optionen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,12 €		 Abst. Kursziel*:
25,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

09:16 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
25.03.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
25.03.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
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