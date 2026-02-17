DAX 25.234 +0,9%ESt50 6.076 +0,9%MSCI World 4.521 +0,3%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 56.941 +0,0%Euro 1,1831 -0,2%Öl 68,50 +1,7%Gold 4.915 +0,7%
Marktkap. 1,55 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
UBS AG

JENOPTIK Neutral

11:21 Uhr
JENOPTIK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,50 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die am 13. Februar vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen des Technologieunternehmens hätten vor allem beim Auftragseingang enttäuscht, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch Dabei verwies der Analyst zum Vergleich auf den Rekordauftragseingang bei ASML. Dass die Jenoptik-Aktie trotz allem dann im Plus geschlossen habe, sei der Erwartung höherer Absatzmengen im Halbleitersegment in den kommenden Quartalen geschuldet gewesen. Er habe dies nun berücksichtigt und daher sein Kursziel höher gesteckt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,32 €		 Abst. Kursziel*:
0,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

11:21 JENOPTIK Neutral UBS AG
08:01 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.02.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag billiger
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittag ab
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Vormittag nach
TraderFox Stocks in Action: Generali, Jenoptik, Siltronic, Deutsche Börse, Safran
finanzen.net JENOPTIK-Aktie holt Verluste auf: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Jenoptik drehen ins Plus - Ausblick beruhigt
dpa-afx ROUNDUP 2: Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagmittag
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
