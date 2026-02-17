UBS AG

JENOPTIK Neutral

11:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,50 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die am 13. Februar vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen des Technologieunternehmens hätten vor allem beim Auftragseingang enttäuscht, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch Dabei verwies der Analyst zum Vergleich auf den Rekordauftragseingang bei ASML. Dass die Jenoptik-Aktie trotz allem dann im Plus geschlossen habe, sei der Erwartung höherer Absatzmengen im Halbleitersegment in den kommenden Quartalen geschuldet gewesen. Er habe dies nun berücksichtigt und daher sein Kursziel höher gesteckt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

