JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,2 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Technologiekonzern habe im dritten Quartal gut abschnitten, eine Trendwende im halbleiterbezogenen Geschäft gebe es aber noch nicht, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
21,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,11 €
|Abst. Kursziel*:
12,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK