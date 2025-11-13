DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,89 -4,4%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen
JENOPTIK Aktie

JENOPTIK Aktien-Sparplan
19,23 EUR -0,74 EUR -3,71 %
STU
Marktkap. 1,2 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Symbol JNPKF

UBS AG

JENOPTIK Neutral

13:01 Uhr
JENOPTIK Neutral
JENOPTIK AG
19,23 EUR -0,74 EUR -3,71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Technologiekonzern habe im dritten Quartal gut abschnitten, eine Trendwende im halbleiterbezogenen Geschäft gebe es aber noch nicht, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,11 €		 Abst. Kursziel*:
12,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

13.11.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.11.25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
mehr Analysen

